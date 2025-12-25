Росіяни виводять в Чорне море ракетоносії: який максимальний можливий залп "Калібрів"

Російська армія ввечері 25 грудня вивела у Чорне море кілька своїх ракетоносіїв. Серед них є і підводні човни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.

Яка кількість носіїв "Калібрів" зараз у Чорному морі?

О 20:42 25 грудня моніторингові спільноти написали, що до акваторії Чорного моря відбувся вихід підводного ракетоносія з максимальним можливим загальним залпом 6 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Після 21:00 стало відомо про вихід другого підводного ракетоносія. Тоді максимальний можливий залп ракет збільшився до 12 одиниць.

Ще через кілька хвилин окупанти вивели й фрегат, який може містити до 8 ракет типу "Калібр". Таким чином загальний залп може становити до 20 – 24 одиниць зброї морського базування.

Монотори писали, що станом на 21:05 в акваторії Чорного моря перебувають 1 фрегат проєкту 11356 "Адмірал Макаров" та 2 дизель-електричних підводних човнів проєкту 636.3 "Варшавянка".

Водночас чи дійсно ці маневри свідчать про можливу підготовку ворога до атаки України – поки невідомо.

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив в етері 24 Каналу, чому російські окупанти не запускали ракет "Калібр" під час ракетного удару по Україні в ніч на 23 грудня. За даними військового, загарбники бояться повторної атаки України на їхній порт у Новоросійську, де і розташовані відповідні ракетоносії.

