Глава Кремля решил напомнить об "Орешнике" тогда, когда о нем уже все забыли. Как пояснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, в заявлениях диктатора есть существенные несоответствия.

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Путин выдал новый бред

Озвучивая такие абсурдные заявления, Путин почему-то решил умолчать о том, какой все-таки является температура Солнца. Она составляет 5 тысяч градусов. Сложно представить, что может выдержать такую температуру еще и во время использования боевых частей. В это очень сложно поверить.

Второй вопрос заключается в том, для чего вообще нужна такая температура. При скорости движения даже гиперзвуковых ракет разогрев составляет, возможно, 2 – 3 тысячи градусов. И это еще надо смотреть конфигурацию боевой части. Поэтому в Путина есть проблемы с физикой,

– отметил Роман Свитан.

Кроме этого, диктатор вряд ли умеет хорошо считать и непонятно, почему он связал "Орешник" с температурой Солнца. Возможно, этим он "заразился" от американских политиков и бизнесменов.

Илон Маск собирается лететь на Марс, а Путин, наверное, на Солнце, чтобы проверить, выдержит ли его "Орешник", или нет. Но, вероятно, он также не знает, какое расстояние до Солнца. Поэтому без сарказма здесь никак.,

– добавил летчик-инструктор.

Напомним, впервые об использовании "Орешника" по Украине Путин заявил 21 ноября 2024 года. По словам диктатора, оккупанты ударили по городу Днепр и якобы "успешно атаковали военно-промышленный объект”. Он фантазировал, что об ударе якобы предупредили мирных жителей и он стал ответом на действия США.