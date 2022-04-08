В зале ожидания находились сотни людей, которые ждали эвакуационный поезд. Уже известно о 30 погибших, среди которых есть дети, и около 100 раненых.

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На месте полиция документирует последствия ракетного удара и вместе с сотрудниками ГСЧС спасает людей. Помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.

Это очередное доказательство того, что Россия умышленно убивает мирных людей

Это еще одно доказательство того, что Россия жестоко, по-варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью – убить,

– заявили в МВД.

Правоохранители предварительно установили, что российские оккупационные войска применили кассетный Искандер. Такие же данные предоставляла "Укрзализныця". Но глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточняет, что это была "Точка-У". Хотя, по его словам, это совсем не меняет сути.

Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

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