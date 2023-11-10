Новость сообщил волонтер Александр. Он рассказал, что Екатерине II чуть не снесло голову.

Обратите внимание Одесский художественный музей после ракетного удара: щемящие кадры

Вчера, когда разгребали все, что натворила орковская ракета в Художественном музее, посмотрел на короб, накрывающий Катьку. Его деформировало ударной волной и едва не снесло голову. Такие дела. Такой символ,

– говорится в сообщении.

Демонтировали памятник зимой 2022 года. К слову, у россиян это вызвало бурную истерику. Теперь же оккупанты чуть сами не уничтожили свою же Екатерину II. Хотя ей без головы подобало бы больше.

Заметьте! Музей атаковали накануне дня рождения. Уже 6 ноября он должен был отмечать 124 года. По этому случаю запланирована выставка. Однако насладиться ею местные жители и гости Одессы так и не смогли. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждую выпущенную ракету и каждый удар по Украине.

Люди просят оперативно реагировать на тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.