Новину повідомив волонтер Олександр. Він розповів, що Катерині ІІ мало не знесло голову.

Зверніть увагу Одеський художній музей після ракетного удару: щемливі кадри

Вчора, коли розгрібали все що накоїла орківська ракета в Художньому музеї, подивився на короб, який накриває Катьку. Його деформувало ударною хвилею і її ледь не знесло голову. Такі справи. Такий символ,

– мовиться у повідомленні.

Демонтували пам'ятник взимку 2022 року. До слова, у росіян це викликало бурхливу істерику. Тепер же окупанти мало самі не знищили свою ж Катерину ІІ. Хоча їй без голови личило б більше.

Зауважте! Музей атакували напередодні його дня народження. Вже 6 листопада він мав відзначати 124 роки. З цієї нагоди запланували виставку. Однак насолодитися нею місцеві жителі та гості Одеси так і не змогли. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожну випущену ракету та кожен удар по Україні.

Людей просять оперативно реагувати на тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.