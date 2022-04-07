Об этом Виталий Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он добавил, что до последнего надеялся, что никто не пострадал от удара.
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Во время ракетного удара Ким не был в помещении ОВА
На вопрос, был ли он в здании Николаевской ОВА, Виталий Ким возразил. Он рассказал, что видел, как пролетела вражеская ракета.
Нет, ракета пролетела надо мной. Я был на выезде. Мы еще посмотрели, куда она улетела,
– сказал он.
В то же время, Виталий Ким добавил, что до последнего верил, что в здании ОВА нет жертв. У него на это предположение были веские причины, ведь в здании не планировались работы. Сотрудников Николаевской ОВА распределили, поэтому на момент удара не должно было быть никого.
Смотрите полное интервью Виталия Кима Дмитрию Гордону:
Но потом выяснилось, что были сотрудники, которым нужно было перенести свои документы. Они стали жертвами вражеского удара.
- Напомним, что оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА утром 29 марта.
- В результате погибли 36 человек. Уже известны имена жертв коварного удара оккупантов.
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