Об этом Виталий Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он добавил, что до последнего надеялся, что никто не пострадал от удара.

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Во время ракетного удара Ким не был в помещении ОВА

На вопрос, был ли он в здании Николаевской ОВА, Виталий Ким возразил. Он рассказал, что видел, как пролетела вражеская ракета.

Нет, ракета пролетела надо мной. Я был на выезде. Мы еще посмотрели, куда она улетела,

– сказал он.

В то же время, Виталий Ким добавил, что до последнего верил, что в здании ОВА нет жертв. У него на это предположение были веские причины, ведь в здании не планировались работы. Сотрудников Николаевской ОВА распределили, поэтому на момент удара не должно было быть никого.

Смотрите полное интервью Виталия Кима Дмитрию Гордону:

Но потом выяснилось, что были сотрудники, которым нужно было перенести свои документы. Они стали жертвами вражеского удара.

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