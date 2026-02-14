Впервые за почти три года: Россия запустила в космос тяжелую ракету "Протон-М"

Россия осуществила первый с марта 2023 года запуск тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". Старт состоялся с космодрома Байконур и стал символическим возвращением ракеты к активной эксплуатации.

В четверг, 12 февраля, ракета-носитель стартовала с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5. Об этом сообщает Роскосмос.

Что известно о запуске ракеты?

Пуск осуществили со стартового комплекса площадки №81, который традиционно используют для запусков ракет серии "Протон". Спутник "Электро-Л" предназначен для круглосуточного мониторинга погодных условий и будет работать на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров. Сейчас на орбите уже функционируют три аппарата этой серии – №2, №3 и №4.

Запуск стал знаковым событием для российской космической отрасли, ведь предыдущий старт "Протон-М" состоялся почти три года назад – в марте 2023 года. После этого программа запусков фактически была поставлена на паузу. В России ранее заявляли о постепенном сворачивании проекта "Протон" и переходе на более новую ракету "Ангара-А5".

Обратите внимание! Ракета "Протон-М" относится к семейству советских носителей, созданных еще в начале 1960-х годов. Она является одноразовой трехступенчатой ракетой тяжелого класса, способной выводить до 23,7 тонны груза на низкую околоземную орбиту.

Что переживает российская космическая отрасль?