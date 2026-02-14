У четвер, 12 лютого, ракета-носій стартувала із розгінним блоком ДМ-03 та гідрометеорологічним супутником "Електро-Л" №5. Про це повідомляє Роскосмос.
Що відомо про запуск ракети?
Пуск здійснили зі стартового комплексу майданчика №81, який традиційно використовують для запусків ракет серії "Протон". Супутник "Електро-Л" призначений для цілодобового моніторингу погодних умов і працюватиме на геостаціонарній орбіті на висоті близько 36 тисяч кілометрів. Наразі на орбіті вже функціонують три апарати цієї серії – №2, №3 та №4.
Запуск став знаковою подією для російської космічної галузі, адже попередній старт "Протон-М" відбувся майже три роки тому – у березні 2023 року. Після цього програма запусків фактично була поставлена на паузу. У Росії раніше заявляли про поступове згортання проєкту "Протон" і перехід на новішу ракету "Ангара-А5".
Зверніть увагу! Ракета "Протон-М" належить до сімейства радянських носіїв, створених ще на початку 1960-х років. Вона є одноразовою триступеневою ракетою важкого класу, здатною виводити до 23,7 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту.
Що переживає російська космічна галузь?
У кінці листопада 2025 року на космодромі Байконур через службову недбалість впала платформа обслуговування, що спричинило значні руйнування стартового майданчика №31, критичного для запусків Союзів. Аварія ставить під загрозу графік майбутніх місій до МКС, оскільки ремонт вимагатиме значних ресурсів, а інші майданчики для запусків не готові до обслуговування важливих кораблів.
Попри все російський космічний корабель "Союз МС-28" успішно стартував з Байконуру, доставивши космонавтів на МКС. Аварія поставила під загрозу майбутні запуски, оскільки це єдиний активний майданчик у Росії, і відновлення може тривати до двох років, що може вплинути на постачання МКС та російську космічну програму.