Що сталося на космодромі Байконур ?

Спершу з'явилася інформація про те, що платформа обслуговування після старту ракети впала в газовідвідний канал, повідомляє 24 Канал. Згодом стало відомо, що причиною була банальна службову недбалість, як розповіло видання ArsTechnika.

Внаслідок інциденту значних руйнувань зазнав стартовий майданчик №31, що є критичним об'єктом для пілотованої програми Росії та обслуговування Міжнародної космічної станції.

Конструкція вагою близько 20 000 кілограмів, яка використовується робітниками для доступу до ракети, не була належним чином закріплена перед стартом. Потужна тяга двигунів просто зірвала її та скинула вниз, що призвело до значних руйнувань обладнання.

Спершу у Роскосмосі спробували применшити масштаб проблеми, опублікувавши в Telegram коротку заяву про те, що пошкодження окремих елементів є звичною справою, перевірки проводяться у всьому світі, а всі необхідні запчастини для ремонту є в наявності.

Проте ситуація виглядає складнішою. Хоча Росія має доступ до багатьох пускових майданчиків, саме майданчик №31 наразі є єдиним, конфігурація якого дозволяє запускати ракети "Союз" із вантажними кораблями "Прогрес" та пілотованими капсулами.

Історичний майданчик №1 ("Гагарінський старт") був виведений з експлуатації та перетворюється на музей, а інші точки запуску в Росії не готові до обслуговування кораблів, критично важливих для МКС.

Чим загрожує руйнування стартового столу програмі МКС?

Експерти зазначають, що ця аварія стане перевіркою реальних можливостей російської космічної програми, яка страждає від скорочення фінансування через війну в Україні. Раніше Росія вже зменшила кількість пілотованих місій з чотирьох до трьох разів на два роки задля економії.

Джефф Манбер, керівник компанії Voyager і експерт з російської космонавтики, назвав це "тестом на стійкість", який покаже, наскільки важлива МКС для керівництва РФ, адже ремонт потребуватиме значних ресурсів.

Тут варто додати, що, ймовірно, на російській програмі МКС можна ставити хрест. Навряд чи це буде пріоритетним завданням для країни, яка десятиліттями паразитує на здобутках переважно українських науковців та інженерів. Адже саме українці сконструювали платформу обслуговування, про яку мовиться у новині.

Для NASA ситуація також викликає занепокоєння, особливо через можливі затримки запусків вантажівок "Прогрес". Ці кораблі не лише доставляють припаси, але й використовуються для корекції орбіти станції та обслуговування системи орієнтації, "розвантажуючи" американські гіроскопи.

Хоча кораблі Dragon від SpaceX та Cygnus від Northrop Grumman можуть частково виконувати ці функції, повна заміна російських вантажівок у довгостроковій перспективі залишається під питанням.

Більше роботи для SpaceX

Тимчасова втрата майданчика №31 посилює тиск на компанію SpaceX. Оскільки корабель Starliner від Boeing потребує додаткового безпілотного випробувального польоту, а ракета Falcon 9 залишається єдиним носієм для американських вантажних і пілотованих місій, Ілону Маску, ймовірно, доведеться підстраховувати ще й російський сегмент логістики МКС.

Згідно з графіком, до липня 2027 року заплановано запуск двох "Прогресів" та однієї пілотованої місії, доля яких тепер залежить від швидкості ремонту на Байконурі.