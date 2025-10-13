Владимир Зеленский высказался о том, как могут финансироваться ракеты Tomahawk, которые США готова предоставить Украине. По словам главы государства, для этого есть три варианта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-пидхода с Высокой представительницей Европейского союза по иностранным делам Каей Каллас 13 октября.

Что сказал Зеленский о возможном финансировании ракет Tomahawk?

Среди возможных вариантов финансирования ракет Tomahawk для Украины: программа PURL, большая сделка с США, а также использование российских замороженных активов.

Один из вариантов – это натовская программа PURL, через нее мы работаем. НАТО закупает за свои деньги в Америке оружие разного характера, потом передают нам то, что мы желаем. НАТО может закупать свои решения, но я думаю, что мы точно можем использовать этот инструмент,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что есть возможность финансирования ракет через "mega deal" – большое соглашение с США. Однако до нее еще "надо дойти", поскольку пока нет соответствующих решений.

Вариант с финансированием ракет через российские замороженные активы является хорошим, но также необходимо дойти до этого решения.

"Пока, в принципе, большинство людей положительно смотрят на этот механизм, но это, если будет сначала политическое решение, вы же знаете, как решается – сначала политическое решение, а потом уже загрузка всех остальных механизмов. А здесь надо решать немного, на мой взгляд, быстрее", – объяснил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что поделился своим видением относительно ракет Tomahawk с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора. Но говорить об их количестве и возможности еще рано.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметил в эфире 24 Канала, что Белый дом будет давить на Россию, предоставляя Украине оружие. В то же время Tomahawk в этом выступают как своеобразный символ, который пугает Москву.

Какова позиция США по ракетам Tomahawk для Украины?