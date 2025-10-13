Володимир Зеленський висловився про те, як можуть фінансуватися ракети Tomahawk, які США готова надати України. За словами глави держави, для цього є три варіанти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час преспідходу з Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ Каєю Каллас 13 жовтня.

До теми Україна очікує проблем з електрикою на тлі атак Росії, – Зеленський

Що сказав Зеленський про можливе фінансування ракет Tomahawk?

Серед можливих варіантів фінансування ракет Tomahawk для України: програма PURL, велика угода з США, а також використання російських заморожених активів.

Один з варіантів – це натовська програма PURL, через неї ми працюємо. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми бажаємо. НАТО може закуповувати свої рішення, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент,

– зазначив Зеленський.

Український лідер також наголосив, що є можливість фінансування ракет через "mega deal" – велику угоду з США. Проте до неї ще "треба дійти", оскільки поки немає відповідних рішень.

Варіант з фінансуванням ракет через російські заморожені активи є гарним, але також необхідно дійти до цього рішення.

"Поки що, в принципі, більшість людей позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як вирішується – спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, швидше", – пояснив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що поділився своїм баченням щодо ракет Tomahawk з президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови. Але говорити про їхню кількість і можливість ще зарано.

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив в етері 24 Каналу, що Білий дім буде тиснути на Росію, надаючи Україні зброю. Водночас Tomahawk у цьому виступають як своєрідний символ, який лякає Москву.

Яка позиція США щодо ракет Tomahawk для України?