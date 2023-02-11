Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, произошедшее было вопросом времени. Зимой 2022 года украинские военные уже сбивали вражескую ракету в 40 километрах от границы с Румынией.

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Почему Румыния утверждает, что ракеты не пересекали ее воздушное пространство.

Как отметил Катков, в случаях, когда идет ракетная атака, государство должно на 100% обеспечить собственную защиту. Даже если это – страна-член НАТО. Румыния для сопровождения и перехвата этих ракет, якобы не пересекавших воздушное пространство, направила самолеты МиГ-21. Это истребитель, отвечающий уровню 1960-х – 70 лет.

Они были серьезно модернизированы. Однако Румыния собиралась списать их еще весной прошлого года из-за ненадежности и аварийности. Но из-за малого количества F-16 там решили продлить срок эксплуатации еще на год.

И здесь вопрос. Почему для сопровождения такой крылатой ракеты, которая даже может быть ядерным зарядом… На ней же не написано, куда она летит – или в Украину, или куда-нибудь, потому что началась 3 Мировая. А Румыния посылает для перехвата устаревшие борта. Многие вопросы по обороноспособности Румынии в целом,

– заметил Катков.

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Как НАТО должно отреагировать на пролет ракеты

Представители НАТО практически никак не прокомментировали инцидент по пролету ракеты в воздушном пространстве Румынии. Они могут начать рассказывать, что серьезно озабочены. Но сами же понимают, что это неадекватный ответ на угрозу.

Если никакой реакции не последует, они начнут использовать пространство этой страны. Когда использовали пространство Молдовы – никакой адекватной реакции не последовало. И это сейчас привычная ситуация. Так же может быть с Румынией,

– подчеркнул Катков.

По его мнению, адекватно было бы в ответ на пролеты ракет ввести бесполетную зону на Молдову или распространить зону воздушного патруля НАТО. Следовало бы создать определенные бесполетные зоны в черноморском регионе с целью защиты Альянса.

Пролет ракеты над Молдовой и Румынией