Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, те, що сталося, було питанням часу. Взимку 2022 року українські військові вже збивали ворожу ракету за 40 кілометрів від кордону з Румунією.

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Чому Румунія стверджує, що ракети не перетинали її повітряний простір

Як зазначив Катков, у випадках, коли йде ракетна атака, держава має на 100% забезпечити власний захист. Навіть якщо це – країна-член НАТО. Натомість Румунія для супроводження та перехоплення цих ракет, які нібито не перетинали повітряний простір, направила літаки МіГ-21. Це винищувач, який відповідає рівню 1960-х – 70 років.

Вони були серйозно модернізовані. Однак Румунія збиралася списати їх ще навесні минулого року через ненадійність та аварійність. Та через брак F-16 там вирішили продовжити термін експлуатації ще на рік.

І тут питання. Чому для супроводження такої крилатої ракети, яка навіть може бути ядерним зарядом… На ній же не написано, куди вона летить – чи в Україну, чи куди-небудь, бо почалася 3 Світова. А Румунія посилає для перехоплення застарілі борти. Багато питань щодо обороноздатності Румунії в цілому,

– зауважив Катков.

Чому Румунія так відреагувала на проліт російської ракети: дивіться відео

Як НАТО мало б відреагувати на проліт ракети

Представники НАТО практично ніяк не прокоментували інцидент з прольотом ракети в повітряному просторі Румунії. Вони можуть почати розповідати, що серйозно стурбовані. Але самі ж розуміють, що це не є адекватною відповіддю на загрозу.

Якщо жодної реакції не буде, то вони почнуть використовувати простір цієї країни. Коли використовували простір Молдови – ніякої адекватної реакції не було. І це тепер звична ситуація. Так само може бути з Румунією,

– наголосив Катков.

На його думку, адекватно було б у відповідь на прольоти ракет запровадити безполітну зону на Молдову чи поширити там зону повітряного патруля НАТО. Також вартувало б створити певні безполітні зони в чорноморському регіоні з метою захисту Альянсу.

Проліт ракети над Молдовою та Румунією