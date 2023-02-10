Чому Румунія заперечує російські ракети у своєму повітряному просторі – 24 Каналу сказав голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк. Він вважає, що все через те, аби "не загострювати ситуацію".

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За його словами, країна на збила російські ракети, які порушили її повітряний простір через те, щоб уламки не впали густонаселені райони країни і не нанесли шкоди людям.

Румунія дала спокійно цій ракеті пролетіти, розуміючи, що далі її зібʼє українська ППО. Я переконаний, що не буде ніякої реакції від НАТО на цьому етапі,

– пояснив Романюк.

Румунії зараз ця ситуація "не бажана"

Голова ГО "Україна в НАТО" зазначив, що засоби контролю країни зафіксують та підтвердять українську або румунську правоту – тобто те, чи дійсно російські ракети пролетіли над Румунією. Він впевнений, що такі пристрої не брешуть.

"Засоби контролю передають інформацію, а її спеціально політично спотворює одна з країн, переслідуючи політичну мету. Україна чи Румунія це робить – ми не можемо знати точно. Має бути один об'єктивний висновок", – наголосив Романюк.

На його думку, якщо є два варіанти події – значить одна сторона вводить когось в оману.

Яка сторона? Можливо, зараз Румунії, як члені НАТО, не бажано "скерувати" цю ситуацію. Вони розуміють, що проліт однієї чи двох російський ракет не було спеціально сплановано Кремлем для нанесення збитків країні-члену НАТО,

– заявив Романюк.

Експерт додав, що якщо територію Румунії використали лише як для траєкторії прольоту ракет, то країна НАТО не буде через це ескалувати ситуацію з Росією.

За його словами, навіть якби засоби контролю Румунії зафіксували проліт через румунський повітряний простір, то від НАТО, крім, "занепокоєння" більше нічого б не було, особливо якогось загострення.

Як це може допомогти Україні

Напередодні "Рамштайну" це вигідно Україні, бо ми цим зможемо підсилити свою позицію, вимагаючи від НАТО пришвидшення надання нам максимальної кількості систем ППО, щоб "прикривати" наш повітряний простір від ракет,

– сказав Романюк.

Він припускає, що спільна позиція "Рамштайну" буде на користь України.

"Такими своїми терористичними діями росіяни примушують "Рамштайн" надавати Україні якомога більше засобів ППО. На це і будем розраховувати", – підсумував експерт.

Важливо! У Повітряних силах пообіцяли надати дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, це могли бути 2 ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі перетинала повітряний простір Молдови для ударів по Заходу України.

Що відомо про проліт російських ракет над Румунією: коротко