Какие именно объяснил 24 Каналу генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

Подробнее Ночью Россия атаковала ракетами и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

Особенности атаки

Предыдущие атаки обычно были комбинированными из нескольких десятков дронов типа "Шахед" и баллистических ракет. Зато прошлой ночью летела одна баллистическая ракета "Искандер-М", две баллистические ракеты KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59, три крылатые ракеты, тип которых уточняется, и 8 беспилотников.

Заметим, что ночью появлялась информация о взлете стратегических бомбардировщиков, однако о пусках ракет не было указано.

Романенко связывает уменьшение использования стратегической авиации врага с частыми потерями судов, которые относятся к ядерной триаде России, ведь могут нести ядерные боеголовки. С другой стороны, по словам эксперта, враг может просто накапливать ракеты для массированной атаки ко Дню Независимости Украины.

Они могут готовить к этой дате атаку с использованием баллистических, крылатых ракет и "Шахедов". Безусловно, военные готовятся к такому сценарию,

– отметил генерал-лейтенант.

Что известно об атаке 18 августа