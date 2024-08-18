Так, защитники неба сбили 13 целей. Об этом сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Командующий сообщил, что всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 16 средств воздушного нападения агрессора. В частности:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БПЛА "Shahed-131/136".
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей,
– заявил генерал-лейтенант.
Николай Олещук уточнил, что оборонцы неба сбили 2 баллистические ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты (тип уточняется) и 8 ударных БПЛА "Shahed-131/136".
Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей,
– подчеркнул Командующий Воздушных сил.
Добавил, что предварительно, обошлось без человеческих потерь и пострадавших.