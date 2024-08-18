Так, оборонці неба збили 13 цілей. Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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Командувач повідомив, що всього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 16 засобів повітряного нападу агресора. Зокрема:

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей,

– заявив генерал-лейтенант.

Микола Олещук уточнив, що оборонці неба збили 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) і 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей,

– підкреслив Командувач Повітряних сил.

Додав, що попередньо, обійшлося без людських втрат і потерпілих.