Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, Россия не отказалась от массированного ракетного террора. Но на этот раз они готовились к нему около месяца. Последняя такая атака, как известно, была 16 февраля.
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Эта тактика у них от безысходности
Как подчеркнул Юсов, на этот раз российские захватчики запустили примерно такое количество ракет, которое могут изготовить за месяц – речь идет о "Калибрах" и т.п. В целом же они дошли до того, что запускают все, что только могут.
Если сравним с первыми массированными ракетными атаками – и по интервалам, и по номенклатуре, и по количеству – то вот, они месяц готовились. И выпустили то, что могут изготовить за месяц. С начала полномасштабного вторжения ракетные запасы у них уменьшились по многим показателям до критически-минимального уровня,
– заметил Юсов.
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Он добавил, что оккупанты не могут производить "Кинжалы" в больших количествах. Сейчас у них есть примерно несколько десятков таких гиперзвуковых ракет.
К сожалению, украинское ПВО и ПРО пока не способно сбить такие воздушные цели. Но это вопрос времени. Так что одними "Кинжалами" оккупанты не смогут воевать.
Это оружие действительно донимает. Украинские системы ПВО и ПРО пока не способны эффективно его перехватывать. Но это вопрос времени и возможностей России. Одними "Кинжалами" не навоюются. Сегодняшняя атака – акт бессилия. Что они получили в результате, кроме убитых мирных граждан и повреждения объектов гражданской инфраструктуры?
– подчеркнул Юсов.
Массированный ракетный обстрел 9 марта: коротко
- 9 марта российские захватчики снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. На этот раз оккупанты совершили 81 пуск различных ракет. Среди них – 6 гиперзвуковых "Кинжалов".
- Силы ПВО в целом из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты. Также удалось сбить 4 дрона-камикадзе.
- Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, ранее Россия очень редко запускала "Кинжалы". По разным данным, до этого было всего 3 атаки такими ракетами.