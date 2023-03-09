Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, Россия не отказалась от массированного ракетного террора. Но на этот раз они готовились к нему около месяца. Последняя такая атака, как известно, была 16 февраля.

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Эта тактика у них от безысходности

Как подчеркнул Юсов, на этот раз российские захватчики запустили примерно такое количество ракет, которое могут изготовить за месяц – речь идет о "Калибрах" и т.п. В целом же они дошли до того, что запускают все, что только могут.

Если сравним с первыми массированными ракетными атаками – и по интервалам, и по номенклатуре, и по количеству – то вот, они месяц готовились. И выпустили то, что могут изготовить за месяц. С начала полномасштабного вторжения ракетные запасы у них уменьшились по многим показателям до критически-минимального уровня,

– заметил Юсов.

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Он добавил, что оккупанты не могут производить "Кинжалы" в больших количествах. Сейчас у них есть примерно несколько десятков таких гиперзвуковых ракет.

К сожалению, украинское ПВО и ПРО пока не способно сбить такие воздушные цели. Но это вопрос времени. Так что одними "Кинжалами" оккупанты не смогут воевать.

Это оружие действительно донимает. Украинские системы ПВО и ПРО пока не способны эффективно его перехватывать. Но это вопрос времени и возможностей России. Одними "Кинжалами" не навоюются. Сегодняшняя атака – акт бессилия. Что они получили в результате, кроме убитых мирных граждан и повреждения объектов гражданской инфраструктуры?

– подчеркнул Юсов.

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