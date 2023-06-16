Роман рассказал, что обычно они с семьей сидят в гостиной. Мальчик рассказал, что прилетело именно на то место, где он должен был сидеть.

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Если бы я не спрятался (мы обычно сидим в гостиной), и в гостиной именно на том месте, где я хотел сидеть, прилетело,

– заявил мальчик.

Роман рассказал, что залез в укрытие. Это и спасло. Первая мысль после удара: "прилетело в наш дом". Мальчик испугался, что когда выйдет из укрытия, боеприпас взорвется. Мальчик признался: он не мог понять, что случилось.

В результате атаки пострадали 4 человека

В МВД Украины заявили, что в результате атаки пострадали 4 человека. Среди них – 2 детей.

"Пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. Они имеют легкие телесные повреждения. Полиция документирует военное преступление России", – говорится в сообщении.

Враг полностью разрушил 3 частных дома. Кроме того, еще 13 домов нуждаются в капитальном ремонте.