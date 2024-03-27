В среду, 27 марта, жители Николаева услышали взрывы – вражеские ракеты попали в промышленную зону. По информации Главного управления ГСЧС в регионе, огонь охватил трехэтажное здание, образовав очаг пожара площадью около 200 квадратных метров.
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Удар по Николаеву, его последствия
В результате ракетного удара со стороны врага пострадали восемь человек, которым оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели ГСЧС быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени.
Россияне 27 марта нанесли ракетный удар по Николаеву. Во второй половине дня попали по промышленному объекту. Возник пожар трехэтажного здания, ликвидировали возгорание площадью в 200 квадратных метров,
– сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Собственно, Николаев продолжает оставаться одним из городов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны российских оккупантов. В частности, этот инцидент является очередным свидетельством целенаправленных атак врага на гражданскую инфраструктуру, в результате чего страдают мирные люди.
Спасательная операция после удара по Николаеву: видео ГСЧС
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Оккупанты попали в промзону в Николаеве / Фото ГСЧС региона
Харьков также был под прицелом врага
- 27 марта российские войска также нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, используя боеприпасы, которые ранее не применялись против этого города. Владимир Тимошко, руководитель полиции Харьковщины, сообщил, что возможно было использовано УМПБ Д-30, который имеет значительную разрушительную силу.
- По словам Тимошко, новый тип боеприпаса имеет мощность, достаточную для уничтожения зданий, и это первый случай его применения на территории Харькова. Олег Синегубов, руководитель областной военной администрации, предположил, что использование такого оружия могло быть циничным испытанием на гражданском населении.
- В результате атаки по состоянию на 17:20 (27 марта) известно об одном погибшем и 18 раненых, однако информация о тяжелом состоянии двух из них не подтвердилась. Юрий Сидоренко, представитель городского совета, отметил, что пострадавшим предоставляются места в общежитиях, а работы по ликвидации последствий обстрела не останавливаются.