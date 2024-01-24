Мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами нашли еще два тела. К сожалению, количество погибших снова увеличилось, пишет 24 Канал.

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Что известно об увеличении погибших в Харькове

По состоянию на данный момент (говорится о 14:17 24 января) количество погибших увеличилось до 10 человек,
– написал глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, спасатели уже деблокировали из-под завалов тела двух жителей дома:

  • 57-летнего мужчины;
  • 56-летняя женщина.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что погибшие мужчина и женщина жили на первом этаже разрушенного подъезда.

Перед этим 24 января количество погибших увеличилось до 9 человек.

Кратко об атаке россиян на Харьков

  • Россия 23 января атаковала Харьков трижды. Оккупанты ударили по городу ракетами С-300 и Х-22. Враг атаковал Киевский, Салтовский и Холодногорский районы.
  • К сожалению, Россия в Киевском районе уничтожила подъезд многоквартирного дома, атаковав город ракетами С-300 с территории российского Белгорода. Под завалами могут находиться люди.
  • По состоянию на 14:49 24 января спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Вечером 23 января полиция Харьковской области сообщила о 57 раненых, среди них – восемь человек.
  • Относительно погибших, из-под завалов вытащили тела девочки 8 лет, 21-летней девушки, женщин 46 и 50 лет.