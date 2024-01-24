Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під завалами знайшли ще два тіла. На жаль, кількість загиблих знову збільшилась, пише 24 Канал.
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Що відомо про збільшення загиблих у Харкові
Станом на зараз (мовиться про 14:17 24 січня) кількість загиблих збільшилась до 10 осіб,
– написав глава ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, рятувальники вже деблокували з-під завалів тіла двох мешканців будинку:
- 57-річного чоловіка;
- 56-річної жінки.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що загиблі чоловік та жінка жили на першому поверсі зруйнованого під'їзду.
Перед цим 24 січня кількість загиблих збільшилась до 9 осіб.
Коротко про атаку росіян на Харків
- Росія 23 січня атакувала Харків тричі. Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 та Х-22. Ворог атакував Київський, Салтівський та Холодногірський райони.
- На жаль, Росія у Київському районі знищила під'їзд багатоквартирного будинку, атакувавши місто ракетами С-300 із території російського Бєлгорода. Під завалами можуть перебувати люди.
- Станом на 14:49 24 січня рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Ввечері 23 січня поліція Харківської області повідомила про 57 поранених, серед них – вісім людей.
- Щодо загиблих, то з-під завалів витягнули тіла дівчинки 8 років, 21-річної дівчини, жінок 46 та 50 років.