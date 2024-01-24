Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під завалами знайшли ще два тіла. На жаль, кількість загиблих знову збільшилась, пише 24 Канал.

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Що відомо про збільшення загиблих у Харкові

Станом на зараз (мовиться про 14:17 24 січня) кількість загиблих збільшилась до 10 осіб,

– написав глава ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рятувальники вже деблокували з-під завалів тіла двох мешканців будинку:

57-річного чоловіка;

56-річної жінки.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що загиблі чоловік та жінка жили на першому поверсі зруйнованого під'їзду.

Перед цим 24 січня кількість загиблих збільшилась до 9 осіб.

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