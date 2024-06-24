Оккупанты делают акцент, что якобы ВСУ бьют по гражданским объектам. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, зачем враг это делает.

Важно "Украина сама выбирает цели": в США прокомментировали удары по Крыму

Путин хочет, чтобы россияне жили в постоянном страхе

Как отметил Черник, россияне поднимают истерику не только против Вашингтона, а против всего Запада. К тому же не забывайте о внутренней пропаганде.

Чем хуже будет на России и будут выть от подобных атак, тем больше россияне будут объединяться вокруг Владимира Путина, ведь только диктатор может их спасти,

– сказал военный эксперт.

Россияне выбрали стратегию осажденной крепости и в таком понимании пропаганды, чем хуже, тем им лучше. Элитам, которые удерживают власть выгодно, чтобы население находилось под бесконечным ударом так называемых "укрнацистов" и санкциями США, тогда они будут развивать страх перед своим геополитическим соперником.

Важно! Госпожу посла США в России Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел страны-агрессора, где высказали претензию в том, что Украина использовала ракеты американского производства ATACMS.

Что известно об атаке

Украинские военные вечером 23 июня совершили атаку на Крым. В российском минобороны заявили, что Крым якобы "был атакован" ATACMS, – "четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась над городом".

Известно о 4 погибших и более сотни раненых. Однако во время атаки в Севастополе россияне не включили сирены, люди возмутились, что их не предупредили об угрозе атаки. Очевидно, что такого количества пострадавших можно было бы избежать.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, что российская "пе-ве-о" стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.