Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

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В США отреагировали на удары по Крыму

В Крыму 23 июня прогремели взрывы. Тогда россияне сообщили, что в результате удара погибли четыре человека, в том числе двое детей. Однако, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, именно российская так называемая "ПВО" стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.

Впоследствии этот удар прокомментировали и в Соединенных Штатах.

Украина принимает собственные решения относительно целей и проводит собственные военные операции,

– сказал Дитц.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любые потери среди гражданского населения является трагедией.

Сюда, безусловно, входят тысячи невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала этой российской захватнической войны,

– добавил спикер.

Ранее также стало известно, что россияне критикуют Минобороны России и оккупационные власти Крыма за неспособность предотвратить удар по Севастополю и защитить гражданское население. Местные жители также возмущены отсутствием сирен воздушной тревоги.