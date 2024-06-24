Відповідну заяву зробив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

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В США відреагували на удари по Криму

В Криму 23 червня пролунали вибухи. Тоді росіяни повідомили, що внаслідок удару загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Однак, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, саме російська так звана "ПВО" стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.

Згодом цей удар прокоментували і в Сполучених Штатах.

Україна приймає власні рішення щодо цілей та проводить власні військові операції,

– сказав Дітц.

Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що будь-які втрати серед цивільного населення є трагедією.

Сюди, безумовно, входять тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку цієї російської загарбницької війни,

– додав речник.

Раніше також стало відомо, що росіяни критикують Міноборони Росії та окупаційну владу Криму за нездатність запобігти удару по Севастополю та захистити цивільне населення. Місцеві жителі також обурені відсутністю сирен повітряної тривоги.