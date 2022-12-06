Сразу после российской атаки Одесса фактически осталась без электроснабжения. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Последствия ракетных ударов по Одесской области

Спикер ОВА поблагодарил работавших всю ночь энергетиков и спасателей Одесской области, чтобы минимизировать последствия российского обстрела. Ведь то, что они делают – трудовой подвиг.

Я уверен, что наши ребята на фронте тоже видят, как здесь в тылу тоже дерутся. Теперь можем говорить, что все 11 котельных крупнейших в городе подключены к электроснабжению, они начинают работать,

– рассказал Сергей Братчук.

Из 140 меньших котельных на утро подключенными к электропитанию были лишь незначительная часть. Остальные должны быть подключены в течение дня, чтобы отопление поступило во все жилые дома Одессы.

"В течение ночи в город пошло водоснабжение. Фактически все районы, все территориальные общины уже получают воду. Есть еще несколько регионов, но думаю, что на обед уже будет завершен очередной этап работ, а к вечеру надеюсь будет полностью восстановление электроснабжения и водоснабжения по всему городу", – предположил спикер Одесской ОВА.

Сергей Братчук о последствиях атак Одесщины: смотрите видео

Одна из ракет упала в Молдове.

Спикер Одесской областной администрации также выразил надежду, что ракетные обстрелы России не вызвали проблем с энергоснабжением в соседней Молдове. Ведь на ее территории даже упала одна из ракет.

Во многом мы связаны – это понятно. Российский терроризм в очередной раз показал, кто он есть. Это уже не открывает миру глаза, ведь у мира эти глаза давно широко открыты. Единственное пожелание и соседям, и всему миру: научитесь украинскому мужеству, тогда будет восприятие этого современного мира более реалистичным, тогда мы все быстрее преодолеем этого зверя,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Ракетная атака России 5 декабря