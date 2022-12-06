Одразу після російської атаки Одеса фактично залишилася без електропостачання. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Наслідки ракетних ударів по Одещині

Речник ОВА подякував енергетикам і рятувальникам Одеської області, які працювали всю ніч, аби мінімізувати наслідки російського обстрілу. Адже те, що вони роблять – трудовий подвиг.

Я впевнений, що наші хлопці на фронті теж бачать, як тут у тилу теж б'ються. Наразі можемо говорити, що всі 11 котелень найбільших у місті підключені до електропостачання, вони починають працювати,

– розповів Сергій Братчук.

Натомість зі 140 менших котелень станом на ранок підключеними до електроживлення були лише незначна частина. Решту мають підключити протягом дня, аби опалення надійшло в усі житлові будинки Одеси.

"Протягом ночі до міста пішло водопостачання. Фактично всі райони, всі територіальні громади вже отримують воду. Є ще кілька регіонів, але думаю, що на обід вже буде завершено черговий етап робіт, а до вечора, сподіваюся буде повністю відновлення електропостачання й водопостачання по всьому місту", – припустив речник Одеської ОВА.

Сергій Братчук про наслідки атак Одещини: дивіться відео

Одна з ракет впала в Молдові

Речник Одеської обласної адміністрації також висловив сподівання, що ракетні обстріли Росії не викликали проблем з енергопостачанням у сусідній Молдові. Адже на її території навіть впала одна з ракет.

Багато в чому ми пов'язані – це зрозуміло. Російський тероризм вчергове показав, хто він є. Це вже не відкриває світу очі, адже у світу ці очі давно широко відкриті. Єдине побажання і сусідам, і всьому світу: навчіться української мужності, тоді буде сприйняття цього сучасного світу більш реалістичним, тоді ми всі швидше здолаємо цього звіра,

– наголосив Сергій Братчук.

Ракетна атака Росії 5 грудня