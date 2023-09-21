В настоящее время воздушная тревога продолжается. Вероятна вторая волна ракет и БПЛА.
Важно Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября
Что известно о ракетной атаке на Ровно
Мэр Александр Третяк рассказал, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места и истощает ПВО.
Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами,
– отметил он.
По состоянию на 8:10 воздушная тревога в регионе продолжается.
"Вероятна вторая волна ракет и БПЛА. Берегите себя", – добавил мэр.
Отметим, что с утра в Ровенской ОВА сообщили, что есть прилеты вражеских ракет. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Массированный обстрел Украины 21 сентября: что известно
- В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате этого возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
- В столице в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
- В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.
- В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
- Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.