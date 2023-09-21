Наразі повітряна тривога триває. Ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА.

Важливо Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня

Що відомо про ракетну атаку на Рівне

Міський голова Олександр Третяк розповів, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином, шукає слабкі місця та виснажує ППО.

Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами,

– зазначив він.

Станом на 8:10 повітряна тривога у регіоні триває.

"Ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА. Бережіть себе", – додав мер.

Зауважимо, що зранку у Рівненській ОВА повідомили, що є прильоти ворожих ракет. Зараз на місці працюють відповідні служби.

Масований обстріл України 21 вересня: що відомо