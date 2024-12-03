Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Сумской областной военной администрации.

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Какие последствия вражеской атаки по Сумской области

В Сумской ОВА рассказали, что 3 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются,

– написали в администрации.

Там также призвали жителей области беречь себя и родных, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в 20:58 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности с северо-востока. Около 21:19 в телеграм-канале Monitor сообщили, что взрывы прогремели в пределах Шостки, Сумской области.

По данным мониторов, предварительно россияне применили 1 авиационную крылатую управляемую ракету Х-59.

К слову, российские захватчики также атаковали инфраструктуру Шосткинской громады 28 ноября. В ОВА также отмечали, что на месте работают экстренные службы, а последствия уточняют.