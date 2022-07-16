российские оккупанты выпустили по Днепру 6 высокоточных ракет Х-101. Нашим защитникам удалось сбить часть из них, но некоторые достигли цели.

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Днепряне об обстреле города

Жители Днепра, пострадавшие в результате обстрела или ставшие свидетелями прилета ракет, вспомнили момент атаки россиян.

Татьяна, которая переехала в Днепр из Лисичанска, услышала грохот за окном и немедленно бросилась к 10-летней дочери, которую закрыла собой от обломков стекла.

Я успела малышку спрятать, кофта вся была в крови. Меня задело по лицу,

– рассказала женщина.

Поскольку в Днепре она безопасности не нашла, то будет отправляться дальше вглубь Украины.

Одна из жительниц рассказала, что ракеты летели прямо на нее.

"Брала тряпку, держала, и оно все на меня летело. Соседи кричат: у тебя дверь вырвало, и замок вырвало", – вспомнила она.

Жители прилегающих к "Южмашу" району после оккупантов ищут варианты для переезда. Кто уже договорился с друзьями из других районов города, а кто решил переезжать на запад.

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