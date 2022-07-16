російські окупанти випустили по Дніпру 6 високоточних ракет Х-101. Нашим захисникам вдалося збити частину з них, але деякі таки досягнули цілі.
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Дніпряни про обстріл міста
Мешканці Дніпра, які постраждали внаслідок обстрілу або стали свідками прильоту ракет, пригадали момент атаки росіян.
Тетяна, яка переїхала до Дніпра з Лисичанська, почула гуркіт за вікном і негайно кинулася до 10-річної доньки, яку закрила собою від уламків скла.
Я встигла малу сховати, кофта вся була у крові. Мене зачепило по обличчю,
– розповіла жінка.
Оскільки у Дніпрі вона безпеки не знайшла, то буде вирушати далі вглиб України.
Одна із мешканок розповіла, що ракети летіли просто на неї.
"Брала ганчірку, тримала, і воно все на мене летіло. Сусіди кричать: у тебе двері вирвало, і замок вирвало", – пригадала вона.
Мешканці прилеглих до "Южмашу" району після окупантів шукають варіанти для переїзду. Хтось вже домовився з друзями з інших районів міста, а хтось вирішив переїжджати на захід.
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