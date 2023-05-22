Ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря. 24 Канал собирает всю актуальную информацию о регионах, где есть угроза ракетного удара.

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05.00. Сообщений о взрывах не было ни из одной из областей, но тревога еще продолжается повсюду, кроме Днепропетровщины. До отбоя не покидайте укрытий и других безопасных мест.

04.25. "Благодаря Силам обороны мы выдержали атаку. Детали впоследствии. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения", – глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

04.05. В Днепропетровской области объявили отбой. Предварительно, регион подвергся комбинированной атаке врага с применением ракет Х-22, Х-101/555 и "Шахедов".

03:48 Сирены также прозвучали и на Западе Украины. Воздушная тревога была объявлена в: Ровенской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Хмельницкая область;

на Волыни;

в Закарпатье. Таким образом, угроза ракетного удара распространилась по всей Украине.

03:41 Телеграм-канал "monitor" сообщает, что российский бомбардировщик Ту-22м3 отработал по Днепру и улетел из пунктов запуска. В настоящее время проверяется информация о попадании по Днепру ракетами Х-22.

03:37 Взрывы слышны в Днепропетровской и Запорожской области.

03:33 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", россияне применяют комплексные удары, компенсирующие малое количество ракет. В этом случае это удары как крылатыми ракетами, так и БПЛА.

03:30 Сообщают об опасности сразу в нескольких городах: в Харькове взрываются ракеты С-300 из Белгорода, в Днепре и Запорожье тоже слышали взрывы.

03:29 По данным телеграм-канала "monitor", ракеты заходят с Севера и Юга Украины. К тому же, ракеты идут в направлении Днепропетровской области.

03:16 В Днепропетровской области слышно волну взрывов. Предварительно работает украинская ПВО.

03:06 В сети сообщают о повторных взрывах в Днепре. Кроме этого, в сторону Запорожья летят БПЛА типа "Шахед".

03:00 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", ракеты будут заходить с северного направления, то есть из Черниговской и Сумской областей.

02:56 В Днепре сообщают о взрывах. Предварительно, украинская ПВО работает по БПЛА.

02:43 Воздушную тревогу объявили в таких областях Украины: город Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Донецкая область;

Харьковская область;

Луганская область;

Автономная республика Крым.

02:27 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о тревоге в Николаевской области.

01:54 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", россияне запустили крылатые ракеты Х-101/555 из района Каспийского моря.

Воздушные тревоги вечера 21 мая: самое главное