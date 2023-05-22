Ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря. 24 Канал собирает всю актуальную информацию о регионах, где есть угроза ракетного удара.

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Воздушные тревоги вечера 21 мая: самое главное

  • В Одессе воздушную тревогу объявили около 21.58. Уже через 2 минуты журналисты Суспильного сообщили, что в городе прогремел взрыв. Мониторинговая группа monitor сообщила, что в области, вероятно, работают силы ПВО.
  • В Запорожской области тревогу объявили несколько раньше – в 21:53. Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах спустя 10 минут. По данным мониторинговых групп, там также сработало ПВО.
  • Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.