Высокая угроза: жителей западных областей предупреждают о ракетной опасности

Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

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Запад Украины под угрозой

Враг запустил по Украине более 20 крылатых ракет. Большинство воздушных целей движутся в западном направлении.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также сообщил, что в настоящее время продолжается дроново-ракетная атака по Украине.

Существует опасность для нашего региона в течение часа– подчеркнул он.

В связи с этим жителей западных областей предупреждают о высокой ракетной опасности. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и немедленно позаботиться о собственной безопасности.

В случае объявления тревоги необходимо срочно укрыться и оставаться там до официального отбоя.

Напомним, 2 ноября Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетической системе и ключевым объектам логистики Украины. По данным разведки, Кремль рассчитывает воспользоваться тем, что международное внимание будет приковано к выборам в США, а Украина испытывает трудности с получением ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Глава государства призвал международных партнеров послать Москве четкие сигналы о том, что террор против гражданской инфраструктуры не принесет России никакой выгоды.

Он добавил, что Украина продолжает отвечать на российские обстрелы дальнобойными ударами, и на новую атаку врага последует зеркальный ответ. Тем временем украинские ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая энергетическую инфраструктуру после российских ударов.