Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. По ее словам, нельзя исключать, что враг применит "Калибры".

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Есть ли угроза ракетного удара

Как рассказала Гуменюк, российские оккупанты готовы применить оружие, однако другой вопрос в том, что они пытаются экономить ракеты. У захватчиков запас ракет близок к критическому, но не исключено, что они будут таки применены.

Сейчас шторм нам на помощь. Море бурлит очень сильно, но расслабляться не нужно. Помним, что подводные ракетоносители они оставляли даже во время шторма на дежурстве,

– отметила спикер ОК "Юг".

Россия готова применить против Украины все, что есть под рукой

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты будут использовать все то, что будет под рукой. Они будут поднимать старые проекты – старое ракетное вооружение, поскольку им необходимо восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 – это такая же ракета, как "Калибры", которая может лететь достаточно далеко и доставать любую точку Украины.

"Также враг будет пытаться делать все бомбы "крылатыми". Они увидели, что это работает. Насколько это будет эффективно – неизвестно, потому что говорить и сделать – это разные вещи", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, враг наращивает производство беспилотников. Опасность есть, поэтому Украине нужно наращивать прикрытие нашей ПВО и бронированной техники.

Россия планирует производить Х-50

Накануне Юрий Игнат заявлял, что Россия запускает производство ракет Х-50, Х-101 и Х-555. Он отметил, что силы ПВО Украины сбивают эти типы ракет.

Игнат подчеркнул, что эффективность ПВО можно улучшить благодаря большему количеству средств, боеприпасов и современных западных самолетов.