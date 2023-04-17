Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. За її словами, наразі не можна виключати, що ворог застосує "Калібри".

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Чи є загроза ракетного удару

Як розповіла Гуменюк, російські окупанти готові застосувати зброю, однак інше питання в тому, що вони намагаються економити ракети. Наразі у загарбників запас ракет близький до критичного, але не виключено, що вони будуть таки застосовані.

Зараз шторм нам на поміч. Море вирує дуже сильно, але розслаблятися не слід. Пам’ятаємо, що підводні ракетоносії вони залишали навіть під час шторму на чергуванні,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Росія готова застосувати проти України все, що є під рукою

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти використовуватимуть усе те, що буде під рукою. Вони підніматимуть старі проєкти – старе ракетне озброєння, оскільки їм конче потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 – це така ж ракета, як "Калібри", яка може летіти доволі далеко і діставати будь-яку точку Україну.

"Також ворог намагатиметься робити усі бомби "крилатими". Вони побачили, що це працює. Наскільки це буде ефективно – невідомо, бо говорити і зробити – це різні речі", – наголосив Ігнат.

Окрім цього, ворог нарощує виробництво безпілотників. Небезпека є, тому Україні потрібно нарощувати прикриття нашої ППО та броньованої техніки.

Росія планує виготовляти Х-50

Напередодні Юрій Ігнат заявляв, що Росія запускає виробництво ракет Х-50, Х-101 та Х-555. Він зазначив, що сили ППО України збивають ці типи ракет.

Ігнат наголосив, що ефективність ППО можна покращити завдяки більшій кількості засобів, боєприпасів і сучасних західних літаків.