Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що тактико-технічні характеристики ракети Х-50 нічим не відрізняються від тих крилатих ракет, які Росія застосовує проти України, пише 24 Канал.

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Ігнат пояснив, чому Росія запускає виробництво ракет Х-50

Мовиться про ракети типу "Калібр", Х-101 і Х-555. Юрій Ігнат вкотре нагадав, що сили ППО України збивають ці типи ракет.

Що більше, він підкреслив, що українські військові збивають їх "непогано". При чому, Ігнат зазначив, що ефективність ППО можна покращити завдяки більшій кількості засобів, боєприпасів і сучасних західних літаків.

Можливо, Х-50 запускають тому, що вона дешевша, її виробництво простіше, але це звичайна крилата ракета" зі швидкістю 700 – 900 кілометрів на годину,

– сказав Ігнат.

На завершення речник сказав, що Х-50, імовірно, простіше виготовляти, ніж "Калібр", Х-101 та "Іскандер-М", які в Росії у дефіциті.

Росія планує виробляти ракети Х-50: що відомо

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що в червні 2023 року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

За його словами, це дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

Водночас заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ пояснив, що на теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв ракет в середньостроковій перспективі.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, коментуючи запаси ракет росіян, у березні повідомив, що у Росії залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни.

Мовиться про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинджали", а також про ракети Х-22.

За його словами, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%,