Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона зазначила, що окупанти обирають таку дистанційного пуску авіабомб, щоб їхня авіація не була вражена нашою системою ППО.

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Окупанти використовують протирадіолокаційні ракети

Крім того, Гуменюк повідомила, що росіяни змінили свою тактику. Зокрема, при зльоті винищувачів, які несуть авіабомби, окупанти використовують протирадіолокаційні ракети.

Тобто вони побоюються що літаки будуть знищені силами ППО, тому не наближаються до цієї зони,

– сказала речниця.

Вона додала, що росіяни випускають керовані авіабомби здалеку. Авіабомби можуть уразити об'єкти на відстані 50 – 70 кілометрів, тому найбільше страждають прифронтові та прикордонні зони.

Гуменюк заявила, що з нашого боку протидія може бути ефективною. Однак, за її словами, недоречною протидіяти наявними в України засобами ППО на кожну авіабомбу.

"Тому зараз залишається найкращою системою протидії – це перехід в укриття і збереження життів шляхом евакуації", – додала речниця.

Вона розповіла, що на південному напрямку для атак авіабомбами росіяни обрали Бериславський район. За її словами, це пов'язано з географічним наближенням.

Гуменюк зазначила, що авіабомби не мають максимальної точності, однак вони вкрай потужність, адже важать 500 кілограмів. Речниця додала, що авіабомбами росіяни намагаються атакувати об'єкти, які вважають потенціалом регіону.

Мовиться про промислові об'єкти та сільськогосподарські угіддя. Також Росія використовує бомби як психологічний тиск, здійснюючи тероризм для залякування людей.

Як Україні боротися з авіабомбами