Відповідну заяву в ефірі телемарафону зробив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він наголосив, що авіація ворога працює і ніякого затишшя немає.

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Україні потрібні сучасні ППО та винищувачі, щоб відігнати ворожі літаки

Ігнат вкотре розповів, що росіяни почали застосовувати плануючі бомби, які можуть летіти приблизно до 70 кілометрів. Речник повідомив, що Росія може за один день по всій лінії розмежування застосовувати до 20 таких авіабомб, які випускає з літаків Су-34 та Су-45.

Він підкреслив, що ці ворожі літаки запускають бомби по Україні, не входячи в зону ураження ППО. Відтак, як констатував Ігнат, це нова загроза для України, на яку потрібно реагувати.

Водночас він розповів, що наразі в України немає сил та засобів реагувати. Причина в тому, що Україні потрібно мати далекобійні системи, щоб вражати ворожі літаки.

Мовиться про системи ППО, такі як Patriot, і західні винищувачі, які можуть застосовувати ракети класу "повітря-повітря" на великих відстанях. Для цього, як каже Ігнат, Україні потрібно нарощувати зусилля про рішення по передачі сучасних багатоцільових винищувачів, які здатні ефективно протистояти авіації ворога.

Речник зазначив, що ворог буде шукати нові методи, щоб завдати шкоди Україні й кореговані авіаційні бомби – це одна зі складових тактики окупантів. За словами Ігната, 500-кілограмова бомба завдає великих руйнувань.

"Якщо росіяни будуть нарощувати ці зусилля, то нам потрібно реагувати на ці нові виклики та загрози", – резюмував він.

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