Россия сосредоточивает основные силы на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.
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Есть угроза ракетных ударов по Украине
В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Украине, один из них – по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине. Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ожидать ли наступления с Севера
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, а признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Однако в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской области.
Какая ситуация на Востоке
На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели несколько наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки, однако они оказались безуспешными. Также враг совершил артиллерийские и авиационные обстрелы районов населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
Кроме этого, вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе Донецкой области, россияне склоняют местное население привлекаться к оборудованию позиций вокруг города за продовольственные пайки. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы.
Что происходит в Харьковской и Запорожской областях
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, а на Херсонском – 25 населенных пунктов.
В одной из школ Мелитополя Запорожской области оккупанты приглашают всех детей города принять присяги "юнармейцев", якобы на "добровольной основе". Вдобавок в этом учебном заведении планируют сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".
Россияне продолжают нести потери в технике и живой силе
- Для уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии оккупанты активно ведут воздушную разведку. И, как следствие, теряют эту технику. В частности, за сутки наши защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зал".
- Кроме этого, авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.
- Противник продолжает нести потери. В частности, в ночь с 21 на 22 февраля в травматологический центр оккупированного Донецка прибыли 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.