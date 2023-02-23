Наразі Росія зосереджує основні сили на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

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Є загроза ракетних ударів по Україні

Впродовж доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по Україні, один з них – по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині. Також ворог завдав 28 авіаційних ударів і здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об'єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. На жаль, внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Важливо! У Генштабі ЗСУ попередили, що є значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України. Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Чи очікувати наступу з Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєво не змінилася, а ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Проте, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської та Сумської області.

Яка ситуація на Сході

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни провели кілька наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки, проте вони виявились безуспішними. Також ворог Здійснив артилерійські та авіаційні обстріли районів населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей.

Бахмутський напрямок. росіяни продовжують атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів.



Авдіївський та Шахтарський напрямок. Там окупанти вели наступ поблизу Кам'янки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, проте не мали успіху. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів.

Крім цього, спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі Донецької області, росіяни схиляють місцеве населення залучатися до обладнання позицій навколо міста за продовольчі пайки. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість людей отримують лише продовольчі набори.

Що відбувається у Харківській та Запорізькій областях

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, а на Херсонському – 25 населених пунктів.

В одній зі шкіл Мелітополя Запорізької області окупанти запрошують усіх дітей міста прийняти присяги "юнармійців", буцімто на "добровільній основі". На додачу у цьому навчальному закладі планують сформувати так званий "всєросійський корпус спасатєлєй".

Росіяни продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі