Боевые действия могут зайти в тупик, однако он будет для Украины очень разрушительным. Военный эксперт Игорь Козий в эфире 24 канала рассказал, что согласен с этим утверждением.

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По его словам, сегодня Россия взяла, как полагают, оперативную паузу. Основная ее идея – не только определиться с тем, как дальше действовать.

Очевидно, во время этого ракетно-бомбовые удары будут продолжаться,

– сказал Козий.

Также ясно, что это делается фактически для того, чтобы попытаться выбить какие-то дивиденты во время переговоров между украинской и российской стороной.

"Однако здесь ничего нового нет. Важно определить, откуда Россия возьмет ресурс, как она будет проводить, например скрытую мобилизацию", – добавил эксперт.

Поэтому подчеркнул: утверждение, что эта пауза, которая уже затянулась, более полезна для России, чем для Украины, не совсем правильное. Мы тоже понимаем, что враг хочет накопить силы.

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