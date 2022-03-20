Бойові дії можуть зайти у глухих кут, однак він буде для України дуже руйнівний. Військовий експерт Ігор Козій в ефірі 24 каналу розповів, що погоджується із цим твердженням.

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За його словами, сьогодні Росія взяла, як можуть вважати, оперативну паузу. Основна її ідея – не лише визначитись з тим, як далі діяти.

Очевидно, під час цього ракетно-бомбові удари будуть продовжуватись,

– сказав Козій.

Так само ясно, що це робиться фактично задля того, щоб спробувати вибити якісь девіденти під час переговорів між українською та російською стороною.

"Однак тут нічого нового немає. Важливо визначити, звідки Росія візьме ресурс, як вона проводитиме, наприклад, приховану мобілізацію", – додав експерт.

Тож підкреслив: твердження, що ця пауза, яка уже затягнулася, корисніша для Росії ніж України, не зовсім правильне. Ми також розуміємо, що ворог хоче накопичити сили.

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