С начала суток оккупанты перегруппировали войска и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха. Были пробы высадки тактических десантных групп.

Важно У оккупанта снова большие потери: ВСУ сбили 5 истребителей и вертолет за 28 февраля

Нападения диверсантов

Враг применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. К примеру, в пригороде Чернигова заметили появление отдельных ДРГ противника. Они с бронированной техникой пытались прорваться в город, но украинские военные их уничтожили.

На Сиверщине продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить россиян в столицу с северо-восточного направления.

ВСУ обороняются на занятых рубежах

По другим направлениям танковые и механизированные части ВСУ, при поддержке авиации и артиллерии, ведут оборонительные бои на занятых рубежах.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТР Десантно-штурмовых войск уничтожают россиян и военную технику.

Защита Киева

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры. Оккупантов не подпускают к пригородам столицы.

ДРГ противника пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму ВСУ, нацгвардии и полиции. Враг подло пытается проникнуть в Киев через боевые порядки наших войск. Украинские бойцы уничтожают диверсантов.

Россияне сдаются в плен целыми подразделениями

Заметим, что стойкая оборона наших войск снижает моральный дух противника и его волю к победе. Уже зафиксированы случаи дезертирства. Более того, россияне сдаются в плен целыми подразделениями.

Воздушные силы Украины только за последние сутки уничтожили 5 самолетов российского агрессора.

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