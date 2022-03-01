Соответствующую информацию обнародовали утром 1 марта. Об этом официально сообщили вооруженные силы Украины.

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Орки снова понесли потери

Во время налета окупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета. Еще три самолета России были сбиты комплексами С-300. В общей сложности, 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов,

– говорится в сообщении.

Более того, возле Киева украинские военные сбили крылатую ракету и вертолет. В ВСУ рассказали, что украинские штурмовики СУ-25 нанесли удары по колонне техники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, в течение 28 февраля:

бомбардировщики украинских Воздушных сил СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и близ Бердянска;

"байракторы" уничтожили танк противника и 2 зенитно-ракетных комплекса "БУК".

"Продолжаем уничтожать оккупантов. Вперед к победе!" – заявили в ВСУ.

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