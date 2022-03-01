Відповідну інформацію оприлюднили вранці 1 березня. Про це офіційно повідомили Збройні сили України.

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Орки знову зазнали великих втрат

Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки. Ще три літаки Росії були збиті комплексами С-300. Загалом, 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів. За попередніми даними це СУ-30 та СУ-35,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, біля Києва українські військові збили крилату ракету та вертоліт. У ЗСУ розповіли, що українські штурмовики СУ-25 завдали ударів по колоні техніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Окрім того, протягом 28 лютого:

бомбардувальники українських Повітряних сил СУ-24 М нанесли 4 бомбові удари по танкових і механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська;

"байрактари" знищили танк противника та 2 зенітно ракетних комплекса "БУК".

"Продовжуємо нищити окупантів. Вперед до перемоги!" – заявили в ЗСУ.

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