Россия стремится систематически ослаблять ПВО Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия усиливает ракетный террор

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 29 июня российская армия выпустила всего 537 единиц воздушного вооружения, в том числе 477 ударных дронов и имитаторов, а также 60 ракет различных модификаций. Украинские подразделения ПВО смогли уничтожить 211 беспилотников и 38 ракет.

По мнению экспертов, такая масштабная атака демонстрирует новый виток агрессивной тактики Кремля, направленной на истощение системы украинской противовоздушной обороны. Официальные представители Украины предполагают, что Москва намерена усилить как воздушные удары, так и наземные наступательные действия в течение летнего периода.

Также отражая ночную атаку России погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Его самолет получил повреждения во время сбивания семи воздушных целей, после чего он направил истребитель в сторону от населенных пунктов, но не успел катапультироваться.