На местах "прилетов" побывала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Эксклюзивный фоторепортаж последствий вражеского огня по двум районам Харькова – далее в материале.

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Последствия попаданий по Основянскому району Харькова

Информация о взрывах в Основянском районе Харькова начала появляться в местных телеграм-каналах около 03:40. В то время в городе было объявлено о воздушной тревоге.

Впоследствии в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области подтвердили попадание двух вражеских ракет по жилым домам. По информации спасателей, в результате ночных обстрелов пострадал 62-летний мужчина.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что состояние потерпевшего – средней тяжести. Чиновник уточнил, что в разрушенном жилом доме всего было шесть квартир. Кроме того, частичные разрушения получил детский многопрофильный санаторий, расположенный рядом.

Последствия ракетного обстрела россиянами Основянского района Харькова / Фото Анна Черненко / 24 канал

Разрушение школы в Слободском районе

В ту же ночь, около 3:30, одна ракета попала в школу Слободского района Харькова. Учебное заведение получило значительные повреждения, Олег Синегубов сообщал о разрушении 2-го и 3-го этажей здания. К счастью, обошлось без жертв.

Ракетный обстрел оккупантами школы в Харькове / Фото Анна Черненко / 24 канал

Добавим, что именно в этой школе училась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица заявила, что оккупанты стерли с лица земли ее детство, ведь именно в этом учебном заведении она впервые нашла настоящих друзей, впервые влюбилась и впервые спела на сцене в актовом зале ныне уничтоженного здания.

К слову, Слободская окружная прокуратура Харькова уже начала два досудебных расследования по фактам ракетных обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры, а именно уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны.

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