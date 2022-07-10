На місцях "прильотів" побувала кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Ексклюзивний фоторепортаж наслідків ворожого вогню по двох районах Харкова – далі у матеріалі.

До теми Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

Наслідки влучань по Основ'янському району Харкова

Інформація про вибухи в Основ'янському районі Харкова почала з'являтись у місцевих телеграм-каналах близько 03:40. На той час у місті було оголошено про повітряну тривогу.

Згодом у Головному управлінні ДСНС у Харківській області підтвердили влучання двох ворожих ракет по житлових будинках. За інформацією рятувальників, унаслідок нічного обстрілу постраждав 62-річний чоловік.

Очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що стан потерпілого – середньої тяжкості. Посадовець уточнив, що у зруйнованому житловому будинку всього було шість квартир. Крім того, часткових руйнувань зазнав дитячий багатопрофільний санаторій, розташований поруч.

Наслідки ракетного обстрілу росіянами Основ'янського району Харкова / Фото Анна Черненко / 24 канал

Руйнування школи у Слобідському районі

Тієї ж ночі, близько 3:30, одна ракета поцілила у школу Слобідського району Харкова. Навчальний заклад зазнав значних пошкоджень, Олег Синєгубов повідомляв про руйнування 2-го та 3-го поверхів будівлі. На щастя, минулось без жертв.

Ракетний обстріл окупантами школи у Харкові / Фото Анна Черненко / 24 канал

Додамо, що саме у цій школі навчалась солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка заявила, що окупанти стерли з лиця землі її дитинство, адже саме у цьому навчальному закладі вона вперше знайшла справжніх друзів, вперше закохалась та перший раз заспівала на сцені в актовому залі нині знищеної будівлі.

До слова, Слобідська окружна прокуратура Харкова уже розпочала два досудові розслідування за фактами ракетних обстрілів росіянами цивільної інфраструктури, а саме кримінальні провадження стосовно порушення законів та звичаїв війни.

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