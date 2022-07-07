Чрезвычайно страдают от вражеского огня регионы, расположенные близко к боевым действиям. В частности, говорится о Харьковской области.

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Оккупанты снова обстреляли школу

Почему-то россиянам кажется, что учебные заведения для них имеют большую угрозу. Иначе невозможно объяснить, что на Харьковщине они их так часто атакуют. Об очередном обстреле школы ночью сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 01:00 часов ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно известно, что жертв нет.

Само здание школы имеет повреждения из-за взрывных волн. Удары были по двору. Образовались две воронки шириной около девяти метров и глубиной более двух с половиной метров.

Изъяли большое количество обломков от российских ракет.

Оккупанты попали во двор школы на Харьковщине / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Разрушают инфраструктуру

Также на территории области враг обстреливал населённые пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

Синегубов говорит, что оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины. Среди них – дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена.

В селе Калиново Золочевской ОТО оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток. Там был масштабный пожар, ликвидированный спасателями.

За минувшие сутки погибли двое гражданских в Харькове и Харьковском районе. Один мужчина из Дергачевской общины оказался в больнице.

Россия обстреливает Украину

От атак страдает не только Харьковщина, но и другие регионы. К примеру, ночь на Днепропетровщине прошла также неспокойно. Оккупанты в очередной раз ударили по Зеленодольской общине. На этот раз под ударом оказалось село Марьянское. В результате были повреждены линии электропередач.

Также в течение 6 июля враг бил по району Углегорской ТЭС в направлении Бахмута. Оккупанты открывали огонь из ствольной артиллерии. Бахмутское направление сложно назвать спокойным. В его районе регулярно ведутся боевые действия или же враг просто бьет как по нашим позициям, так и по гражданским.

Российские оккупанты беспощадно обстреливали Украину и 4 июля и в ночь на 5 июля. . На Днепропетровщину в ночь на 5 июля летело 7 ракет. 6 из них наши военные сбили. Одна прилетела в Покров, в частный сектор. Разрушены несколько домов, в нескольких выбило стекла.

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